Hüseyin Yayman: Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçeğe dönüşüyor

"Bu adım, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize giden yolda atılmış yeni ve tarihi bir adımdır" diyen Yayman, güvenlik güçlerinin kahramanlığı ve milletin direnci sayesinde bugün gelinen noktanın mümkün olduğunu vurguladı.

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silahların sustuğu, fikirlerin konuştuğu bir Türkiye inşa etme iradesi artık çok daha güçlüdür. Nihai hedefimiz; silahların sonsuza kadar sustuğu bir Türkiye'de meselelerimizi çok daha rahat konuşabilmektir. Bu meseleyi 'Türkiye'nin sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve demokrasi kapasitesinin artırılması' olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayetiyle, milletin birlikteliğinin uzun soluklu terör tehdidini aşmada belirleyici olduğunu ifade eden Yayman, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu olarak sürecin sağlıklı ilerlemesi ve kalıcı barış zemini oluşturulması için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Yayman, sahada yürütülen görüşmelerin, kurumlar nezdinde yapılan istişarelerin ve siyasi düzlemdeki koordinasyonun sürecin güvenli ve şeffaf ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Milletimizin desteği ve devletimizin kararlılığıyla, Türkiye kalıcı güvenliğin ve toplumsal huzurun merkezinde yükselmeye devam edecektir. 'Terörsüz Türkiye' ideali artık bir temenni değil, adım adım gerçeğe dönüşen bir süreçtir" diyen Yayman, Türkiye yüzyılının en önemli amaçlarından birinin "duygudaşlık, kaderdaşlık, tarihdaşlık ve vatandaşlık" değerlerini yüceltmek olduğunu kaydetti.

Yayman açıklamasını, "Terörsüz Türkiye meselesi, devlet ve millet projesi olarak hedefine emin ve kararlı adımlarla devam etmektedir" sözleriyle tamamladı.