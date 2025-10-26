Medya maşası Merdan’a talimat yağdırdı

Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu "casusluk" soruşturmasının medya ayağındaki isim olan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün'den talimatlar aldığı ortaya çıktı. Kriptolu telefonlar üzerinden görüşmeler gerçekleştiren Gün'ün WhatsApp'tan Yanardağ'a "Merdan bey, sizden rica ediyorum... Baskı kurun. Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ve (sizin daha iyi bildiğiniz diğer gereksiz vasıfsızlar) görevden alınsın" yazdığı görüldü. İşte Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ arasındaki WhatsApp mesajlarından bazıları:

17 Nisan 2023 Saat: 17.06

Merdan bey, 19 veya 20 Nisan öğleden sonra saat 14.30-17.00 arası. Sizin uygun olduğunuz saat diliminde eve bekliyorum. İyi haftalar diliyorum.

17 Nisan 2023 Saat: 18.05

Merhaba Hüseyin bey.. 20 Nisan, 14.30 benim için uygun.

19 Mayıs 2023 Saat: 15.06

Tünaydın ve iyi pazarlar Merdan bey. Bu aptal, köğne ve sığ çıkarcı insanlarla yol yürünmez. Bahar Feyzan'ı dinledim. Birçoğu bilindik şeyler ama yine de memleket namlunun ağzındayken bu yapılanın ve kabul görülmesinin adını koyamıyorum. Malum kişiyi hala görevde tutan da sorun var.

19 Mayıs 2023 Saat: 15.38

Merhaba Hüseyin bey.. Kaygılarınızda haksız olduğunuzu söyleyemem. Önce şunları bir göndermeye bakalım.. Sonrasını konuşuruz.

21 Mayıs 2023 Saat: 13.50

Merdan bey, bunlar mı yönetecek? Bu kadar mı zor medya düzenlemesi yapmak? İnanılmaz basiretsizlik.

Hiç sormayın Hüseyin bey.. Biz de olmasak halleri daha da kötü olacak.

HEDEF SEÇİM MANİPÜLASYONU

ŞÜPHELİ Merdan Yanardağ'ın "şüpheli Hüseyin Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve 'casusluk' suçunu işlediği" değerlendirildi. Bunun üzerine TELE1'e kayyum atandı.