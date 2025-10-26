SON DAKİKA… Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Amerikan istihbaratı ile de görüştük!
SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca casusluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın, "Wickr" adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden gizli görüşmelere ulaşıldı. İngiliz istihbaratı bağlantılı olan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hüseyin Gün, ifadesinde her şeyi anlattı: Yazışmalardaki ‘Mayor’ İmamoğluydu!
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki casusluk soruşturmasında İngiliz istihbaratı ile irtibatlı Hüseyin Gün'ün savcılık ifadesine SABAH ulaştı. Gün, verileri nasıl çaldıklarını, yabancı istihbarat birimleriyle nasıl çalıştıklarının tüm detaylarını anlattı.
GÜN'ÜN ÜVEY OĞLU İHBARDA BULUNDU
Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması Hüseyin Gün'ün üvey oğlu Ü.D.A'nın geçtiğimiz Temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarla başladı. Ü.D.A. üvey babası olan Hüseyin Gün'ün İsrail, İngiltere ve Amerika ülkeleri lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğunu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiğini, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiğini ve yine ülkemizde gerçekleştirilen seçimlerde hükümet aleyhine propaganda gerçekleştirmeleri için bazı kişilerin finanse edilmesinde aktif rol aldığını söyledi.
CEP TELEFONUNDAKİ BAĞLANTILARA ULAŞILDI
4 Temmuz'da Hüseyin Gün, tutuklandı. Üzerinde bulunan cep telefonuna el konuldu. Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı incelemelerde Hüseyin Gün'ün tüm bağlantıları deşifre oldu.