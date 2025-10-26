SON DAKİKA… Casusluk soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Amerikan istihbaratı ile de görüştük!

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve siyasal casusluk suçundan gözaltına alınan Hüseyin Gün , " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndaki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğimi emniyette belirtmiştim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Emniyette detaylı olarak sorulan sorulara cevap verdim. Verdiğim cevaplar doğrudur. Herhangi bir baskı ve zorlama ile vermedim" dedi.

Gün ifadesinde "10 Haziran 2019 tarihinde manevi annem Seher Alaçam yönlendirmesi ile Necati Özkan ile tanıştım, sonrasında ilk seçim tarihi olan 31 Mart 2019 ile ikinci seçim tarihi olan 23 Haziran 2019 tarihleri arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştık. Necati Özkan Ekrem İmamoğlu 'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeriydi. Benim Piiq isimli firmam vardı. Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisinde çalışandı. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekiple birlikte Aaron yapardı. "Osint (Açık Kaynak İstihbarat)" programı vardı. Bu program şemsiye bir programdır. Bu şemsiye altında dark web gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz alanlar bulunur. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan benden Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı.

BELEDİYENİN EN DERİNLERİNDEKİ BİLGİYE ULAŞTIK!

Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak herhangi bir müdahale yapılmıyordu. Necati Özkan da bu Osint alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı. Osint'te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz datadan daha fazlası olduğunu gördük. Beni Osint'e yönlendiren Necati Özkan'dı. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'teki veriler ya hackleme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur.

Biz sahip olduğumuz imkanla sadece yüzde onluk bir kısmı çıkarabiliyorduk. Bu paylaşım ve analizleri Necati Özkan ile paylaşıyordum" dedi.