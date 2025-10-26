SON DAKİKA... Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! PKK Türkiye’den çekiliyor: İşte Kandil’deki terör mağaraları!
SON DAKİKA... Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kaldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 PKK'lı terörist silahlarını bırakmıştı. Bugün ise PKK, 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" açıklaması yaptı. Terör örgütü PKK'nın açıklaması sonrası gözler, Kandil’deki terör mağaralarındaydı! AHaber ekibi, terör örgütlerinin kontrol noktalarını ve mağalarını görüntüledi!
SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelindi.
11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 PKK'lı teröristin silahlarını yakması ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci adım adım hedeflenen şekilde ilerledi. Bu sabah ise terör örgütü PKK'dan yeni bir açıklama geldi.
Terör örgütü PKK Kandil'de yaptığı açıklamada örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda Türkiye'deki tüm güçlerini çektiğini dile getirdi. Kandil'de yapılan açıklamada geri çekilen 25 PKK'lının da görüntüleri servis edildi.