Türkiye’siz denklem olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuştu: Bizim gayemiz nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hâkim kılınması. Ortak bir iradeyle 'Terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız .

Sıcak çatışma ve savaşlar çevremiz başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini doğrudan etkiliyor. Ticaret, teknoloji ve enerjide yaşanan rekabet, askeri ve siyasi güç mücadelesini yeni ve zorlayıcı bir evreye taşıdı. İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde, hamdolsun hem içeride hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi tüm bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynanıyor. Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. 'Türkiye, Batı ittifakından uzaklaşıyor' dediler. 'Türkiye'nin ekseni Doğu'ya kayıyor' dediler. 'Türkiye oyun dışına itiliyor' dediler. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk. Bölgemizde yaşananları işte sizler de görüyorsunuz. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost-düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor.

Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Türkiye dış politikasıyla, demokrasisiyle, savunma sanayiiyle, ekonomisiyle, içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor.

MİLLETİN ÇİZDİĞİ ROTADAN ASLA AYRILMADIK

Millete hizmet yolunda, gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. İstikametini milletin çizdiği eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. İstişare mekanizmasını, efradını cami ağyarını mani olacak şekilde tam teşekküllü işlettik. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Rabb'im zihnimizi, fikrimizi, gayemizi, istikamet üzere sabit kılsın.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum. Şu anda bulunduğumuz yer, yerin altında 17 kat, 17 kat yerin altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik. Böyle bir salonu hazırladık. 'Yaparsa AK Parti yapar' dedik ve bu salonu inşa ettik. Partililerimizin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şair Abdurrahim Karakoç'un "Ben milletim uğruna adamışım kendimi/Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir/Zulüm Azrail olsa hep Hakk'ı tutacağım/ Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir" mısralarını hatırladım. Mevla birliğimizi, dirliğimizi, şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin.

Gençler ya siz ne kadar güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet davasını, AK Parti'nin sevda ve hizmet bayrağını tüm Türkiye'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum.

MENZİLE YÜRÜRKEN TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ

Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkeyi kurtarmak var. Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah 86 milyon el ele verip, hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz. Soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların, süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Allah'ın izniyle bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz.

AKMAYAN MUSLUKLAR TOPLANMAYAN ÇÖPLER...

CHP'Lİ BELEDİYELERLE İLGİLİ ŞİKÂYET YAĞIYOR

Ana muhalefet partisi Türkiye'yi yabancılara şikâyet turları düzenlerken biz 81 ilde 973 ilçede gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletle kucaklaştık, AK Parti kadroları olarak Türkiye'nin dört bir ucunda esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine, işçisinden emeklisine son iki ayda 100 binlerce vatandaşla bir araya geldik.

Tabii CHP'li belediyelerde işimiz biraz daha zor, şikâyet listemiz biraz daha uzundu. CHP'li belediyelerin adeta alametifarikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son iki seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı, doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan da ibretlikti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Dr. Recep Minga'nın makili kufi yazı çeşidiyle kaleme aldığı Hilye-i Şerife'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

TÜM ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİK

Teşkilatlarımız Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı gerçekleştirirken ülkedeki tüm şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. Kadın kollarımız, 'Terörsüz Türkiye'ye dair kaleme aldığımız mektubumuzu 18 bin 272 şehit ailemize elden ulaştırdı.

SOSYAL KONUTLARLA GURUR DUYUYORUZ

500 bin sosyal konut seferberliğini başlatmanın gururunu yaşıyoruz. 100 bini İstanbul'da inşa edilecek. İstanbul'da 15 bin adet kiralık konutun da hayırlı olmasını diliyorum.