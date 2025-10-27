ABB şirketi Portaş’ta dram! Maaşını alamayan işçi intihar etti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta yaşanan ekonomik kriz trajediye dönüştü. Şirketin yaklaşık 3 aydır çalışanlarına maaş ödeyemediği, son 5 ayda 2 binden fazla personelin işten çıkarıldığı, halen görevde olan 350'ye yakın çalışanın ise iki aydır maaş alamadığı ortaya çıkmıştı.

İddialara göre aylardır maaşını alamadığı, ardından da işten çıkarılan işçi Sadık Güneş'in yaşamına son vermesi, belediye yönetimini hedef alan tepkilere yol açtı.

Olay, Nihat Yalçın'ın açıklamasının ardından gündeme oturdu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift maaş aldığı ortaya çıkan ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nun talimatıyla işten çıkarılan Sadık Güneş, ekonomik sıkıntılara dayanamayarak intihar etti.

"BİR YANDA BÜYÜTTÜK DİYEN YÖNETİM, DİĞER YANDA EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN İŞÇİLER"

Olayın ardından açıklama yapan AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta bir mesai arkadaşımız aylardır maaşını alamadı, sonrasında işten çıkarıldı ve geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi.

Bir yanda 'PORTAŞ'ı uçurduk, büyüttük' diyen yönetim, diğer yanda maaşını bekleyen, evine ekmek götüremeyen, işten çıkarılan emekçiler…

Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?"

Yalçın'ın bu açıklamaları, ABB yönetiminde yaşanan mali krizi gündeme getirdi. Nihat Yalçın'ın sert çıkışıyla birlikte gözler bir kez daha Mansur Yavaş yönetimine çevrildi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ve PORTAŞ yönetiminden konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.