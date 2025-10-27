Bakan Güler açıkladı! Türkiye 44 Eurofighter Typhoon alımı yapacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını bildirdi. Bakan Güler, uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesinin planlandığını söyledi.
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Eurofighter savaş uçağı işbirliği anlaşması imzalandı.
Başkan Erdoğan, imza törenini ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Eurofighter mutabakatını İngiltere ile ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak gördüğünü belirterek, "Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projeler de kapı aralayacağına inanıyorum." dedi.
TÜRKİYE 44 EUROFIGHTER ALIMI YAPACAK
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 44 Eurofighter Typhoon alımına ilişkin açıklama yaptı.
