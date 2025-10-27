Bakan Güler açıkladı! Türkiye 44 Eurofighter Typhoon alımı yapacak

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Eurofighter savaş uçağı işbirliği anlaşması imzalandı.

Başkan Erdoğan, imza törenini ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Eurofighter mutabakatını İngiltere ile ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak gördüğünü belirterek, "Birleşik Krallık ile bu iş birliğimizin savunma sanayiinde müşterek projeler de kapı aralayacağına inanıyorum." dedi.