Bayrampaşa’da İbrahim Akın kazandı

İstanbul Bayrampaşa'daki başkanvekili seçimlerini Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın dördüncü turda 19 oyla kazandı. İstanbul 8'nci İdare Mahkemesi 'nin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği 21 Eylül'deki Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkanvekili seçiminin ardından dün yapılan başkanvekili seçimleri için Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın olurken CHP adayı Recep Öztürk oldu. İlk 3 oyda her iki aday da meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşamadı. Dördüncü turda ise en çok oyu alan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın Bayrampaşa Başkanvekili seçildi. Seçimle birlikte Bayrampaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Sonuçların açıklanmasından sonra kısa bir açıklama yapan Akın, "Bugün bir emaneti devraldık. Hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız" dedi.