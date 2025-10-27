Cumhuriyet coşkusu her yerde

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla yurdun dört bir yanında kutlamalar sürüyor. Konserlerden hava gösterilerine bir çok etkinlikte binlerce kişi Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.

İstanbul'da 16. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu bin 600'ü aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Koşuya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

"CUMHURİYET TURU"

Düzce'de Valilik koordinesinde yapılan "Cumhuriyet Turu"nda 102 motosikletli şehir merkezinden Akçakoca'ya, oradan da Melenağzı'ndaki Akçaşehir Sosyal Tesisleri'ne uzanan yaklaşık elli beş kilometrelik bir sürüş gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK SEMALARDA

Ankara'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu icra etti. Prova uçuşunu da içeren program, 29 Ekim gösterisi öncesi başkent semalarında coşkuyu yükseltti.

TÜRK BAYRAĞI GÖKYÜZÜNDE

Eskişehir'in Sivrihisar'da "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği bu yıl 11. kez yapıldı. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde yüzlerce kişi apronda hilal ve yıldız formasyonu oluşturdu. Gösteri uçuşları dronlarla görüntülendi.

CUMHURİYET KUPASI İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Edirne'de 16. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı üç kategoride koşuldu. Yetmiş kilometrelik parkurda büyük erkeklerde birinciliği Arda Tekirdağ, kadınlarda Aylin Yüce kazandı. Master erkeklerde zirveye Gökhan Uzuntaş çıktı.

ADIYAMAN'DA BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE

Adıyaman'da Yeşilay'ın "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" etkinliğinde iki yüz bisikletli kent merkezinde on kilometre pedal çevirdi. Etkinliğe katılım yoğun oldu. Program, bağımlılıkla mücadele vurgusuyla tamamlandı.

ADANA'DA CUMHURİYET EZGİLERİ

Adana'da Polis Akademisi Bando Armoni Orkestrası Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda sahne aldı. Halk müziğinden popüler eserlere uzanan repertuvara seyirciler alkışlarla eşlik etti. Salonda zaman zaman halaylar çekildi.

KIRMIZI BEYAZ UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNDE

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde gökyüzü bayrak renklerine büründü. Baraj Sosyal Tesisleri'nde yüzlerce çocuk ve aile, atık malzemelerden tasarladıkları uçurtmalarıyla yarıştı.

SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Antalya Valiliği koordinesinde Kaş Kaymakamlığı tarafından "Ecdadın Yolunda Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.