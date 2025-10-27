İstanbul Küçükçekmece'de, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Ehl-i Beyt İnanç Merkezi olan Zeynebiye Camii Açılışı ve Revak Alanı Temel Açma Töreni gerçekleştirildi. Türkiye'deki Caferi vatandaşlar için oldukça önemli olan caminin açılışına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz ve siyasiler katılım sağladı. İran, Lübnan ve Irak gibi ülkelerden pek çok ismin katıldığı açılışa, İran Dini Lideri Ali Hamaney de temsilcisini gönderdi. Kerbela'nın 72 şehidine ithafen 72 bin metrekare kapalı alana yapılan camide, avluyla beraber toplam 40 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasına Kerbela şehitleri başta olmak üzere hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve Cafer-i Sadık Hazretlerini anarak başladı. Yılmaz, "Camiler toplumsal bütünlüğün korunmasına hizmet eder. Hazreti Zeyneb'in adıyla yapılan bu caminin bütün kadınlara ilham olmasını temenni ediyorum. Yeni Kerbelalar yaşamamak için yapmamız gereken birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz ise açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bir milleti birbirine düşman eden yerin üzerine mescit de yazsanız orası Mescid-i Dırar'dır Burası hiçbir zaman fitnecilerin yeri olmasın. Gün gelir, bir hatip çıkar da milleti birbirine düşürmek isterse onu oradan indirin."

ERDOĞAN'DAN MESAJ CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip Erdoğan, açılış programına gönderdiği mesajda caminin açılışını tebrik ederken, "Türk Milleti İslam ile müşerref olduğu ilk günden beri Ehl-i Beyt'e hürmet ve bağlılıkla fevkalade titizlik göstermiştir. Ehl-i Beyt sevgisi bütün inananların ortak paydasıdır." ifadelerini kullandı.