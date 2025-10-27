SON DAKİKA | İstanbul'da verilerin sızdırılması soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kişinin verilerinin sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 9 kişi serbest bırakıldı.

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 2 farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

KİŞİSEL BİLGİLER DARK WEB ÜZERİNDEN SATILMIŞ!

Öte yandan, soruşturma kapsamında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının ve bilgilerin "Dark Web" üzerinden satışa çıkarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti.

Aynı uygulamanın içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığının belirlendiği ifade edildi.

Şüphelilerden bazılarının; İBB iştiraki şirketlerin de aralarında olduğu altı ayrı şirkette yöneticilik yaptıklarının ve örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile iddialar göre firari örgüt yöneticisi olan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettiklerinin belirlendiği ifade edilmişti.

