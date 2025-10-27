SON DAKİKA | Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İBB soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen son operasyonla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.