SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’na casusluk soruşturmasında çarpıcı detay: Kişisel bilgiler Dark Web üzerinden satılmış!

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının ve bilgilerin "Dark Web " üzerinden satışa çıkarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti. Aynı uygulamanın içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığının belirlendiği ifade edildi.