SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’na casusluk soruşturmasında çarpıcı detay: Kişisel bilgiler Dark Web üzerinden satılmış!

SON DAKİKA… CHP’nin yolsuzluk ve rüşvet suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün, itirafçı olup casusluk şebekesinin detaylarını anlattı. Öte yandan milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin İstanbul Senin ile İBB Hanem uygulaması üzerinden yabancı ülkelere sızdırıldığı ve Dark Web üzerinden satışa çıkartıldığı ortaya çıktı!
Soruşturma kapsamında 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının ve bilgilerin "Dark Web " üzerinden satışa çıkarıldığının tespit edildiği iddia edilmişti. Aynı uygulamanın içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada ise 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlendiği ve yine program dışına sızdırıldığının belirlendiği ifade edildi.