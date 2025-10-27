TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Artık fikirlerin konuşulduğu bir döneme gireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı. Kurtulmuş, "Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz. Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.