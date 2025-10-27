Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’dan kritik adım: PKK Türkiye’den tamamen çekiliyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında dün önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, İmralı'dan yapılan çağrı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda örgütün Türkiye'den tamamen çekileceğini açıkladı. Kandil'de açıklama yapan PKK/KCK, Türkiye'den çekilmeye başladıklarını duyurdu. Türkiye'den çekilen 25 kişilik grup ta açıklama sırasında yer aldı. Açıklamayı KCK'nın yöneticilerinde terör örgütü lideri Sabri Ok yaptı.

Ok, "12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Öcalan'ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır" ifadelerini kullandı. Açıklamada, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle, Öcalan'ın açıklamalarıyla başlayan ve Öcalan'ın 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı ile kimlik kazanan sürecin son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçtiği de belirtildi.

SINIRDAN UZAK NOKTAYA ÇEKİLECEK

Kuzey Irak'taki terör örgütü mensuplarının Türkiye sınırına uzak bölgelere gideceği ifade ediliyor. Teröristlerin ağırlıklı olarak Kandil bölgesinde kalacakları belirtiliyor. Türkiye sınırından 20 ila 30 kilometre uzaklıkta yer alan Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Metina ile Gara bölgelerindeki teröristlerin iç kesimlere çekileceği kaydediliyor.

11 TEMMUZ'DA SİLAHLAR YAKILMIŞTI

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'lı teröristler 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye'de silahlarını yakmıştı.

SINIR ÖTESİNDEKİ MAĞARALAR DEVLETE BİLDİRİLMELİ

Diyarbakır Memur Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, "Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha gerçekleşti. Daha önce yakılan silahların ardında, PKK'nın Türkiye sınırı dışına çekilmesi sürecin hedefine doğru ilerlediğini göstermektedir. Bunu olumlu ve tarihi bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu aynı zamanda artık Türkiye'de, PKK varlığına tamamen son verme kararıdır. Bundan sonra yapılacak somut adımlardan biri de örgütün sınır ötesindeki, barınma amacıyla kullandığı mağara ve lojistik üs olarak kullandığı mağaraların yerini devlete bildirmek olacaktır" dedi.

'BU TOPRAKLARDA AĞITLARIN YERİNİ ZILGITLAR ALSIN'

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, "Terörsüz Türkiye sürecinde atılan her olumlu adım anneleri biraz daha umutlandırıyor. PKK'nın aldığı çekilme kararı gözleri yol bekleyen annelerin yüreğini su serpmiş ve evlatlarına kavuşma umudunu kat be kat arttırmıştır. Türkiye'de annelerin gözyaşı dökmesini, yüreğinin yanmasını istemiyoruz. Artık, bu topraklarda ağıtların yerini annelerin zılgıtlar alsın istiyoruz" diye konuştu.