Yasemin Minguzzi’yi tehdit etmişti: O şüpheliye dava açıldı

Kadıköy'de canice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ve yakınlarına yönelik tehditler devam etmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna 2025 nisan ayında şüpheli Furkan A. tarafından soruşturmaya konu tehdit ve hakaret içerikli mesajın +33 774 12… numaralı whatsapp hattından gönderildiği, şüpheli Furkan A.'nın ise suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheli Furkan A.'nın müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, kişisel verisi olan cep telefon numarasını hukuka aykırı olarak ele geçirerek soruşturmaya konu mesajları göndererek suçları işlediği saptandı.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Furkan A.'nın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Furkan A. hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle bir iddianame daha düzenlemişti.