20 Eurofighter için imzalar Ankara’da atıldı: Gök Vatana taze kan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Sayın Starmer'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

FİLİSTİN İÇİN TEŞEKKÜR

(İngiltere'yi) Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Ukrayna'daki son gelişmeleri de Sayın Başbakan'la değerlendirdik. Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik.

Suriye'deyse kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını görüşmelerimizde vurguladık. İç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğinin üzerinde durduk.

3 EUROFIGHTER'LA GELDİ

Starmer'ın Türkiye ziyareti dolayısıyla Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 adet Eurofighter uçağı da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na geldi. Milli Savunma Bakanı Güler ve Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreni sonrası üste bulunan Eurofighter uçaklarının yanına giderek incelemede bulundu.

TUSAŞ'TA KAAN'I İNCELEDİLER

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreni sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ'a geçerek yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı. Ziyarette Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

40 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. İngiltere ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Enerji ve savunma sanayii alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.

BÖLGEDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ilk kez ABD menşei dışında uçaklar yer alacak. Bölgede stratejik dengeleri değiştirecek olan Eurofighter, modern savaş uçakları arasında çok özellikli bir 4.5 nesil savaş uçağı. Çeviklik ve hızı ile dikkat çeken Eurofighter, yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor. Üstün manevra yeteneği ile dikkat çeken Eurofighter, saatte 2450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı savaş uçaklarından biri.

NATO'NUN GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK

İngiltere Başbakanı Starmer da Türkiye ile İngiltere'nin Avrupa'nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalıştığını belirterek, iki ülkenin güvenlik ve terörizmle mücadele dahil birçok konuda birlikte çalışabileceğini söyledi. Türkiye'nin giderek artan öneme sahip bir ülke olduğuna vurgu yapan Starmer, "İngiltere Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak. Bu sayı gelecekte daha da artacak. Bu NATO'daki güvenliği de artıracak" dedi.

KATAR VE UMMAN'DAN 12'ŞER UÇAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayarak; İngiltere'den 20, Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 uçak alma yönünde planlama yapıldığını açıkladı.