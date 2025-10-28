3 yılda 3 milyon genç işe yerleştirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ne istihdamda ne de eğitim ve öğretimde olan gençler (NEET) için özel bir program hazırlığında olduklarını söyledi. Bakan Işıkhan, yeni istihdam hamlesi ile 15-29 yaş grubunda olan geçleri istihdam piyasasına kazandırmanın en büyük hedefleri olduğunu belirtti. Işıkhan, "Bu kesime yönelik önümüzdeki dönemde bir genç istihdam hamlesi hayata geçireceğiz. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon genç istihdamı" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında yeni bir uygulamanın devreye alınacağını açıklayan Işıkhan, imalat sanayisinde istihdamın desteklenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektöründe 2 bin 500 lira destek verdiğini hatırlatarak, "Sektör sayısını ve destek miktarını artıracağız" diye konuştu.