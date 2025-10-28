Almanya: Türkiye ziyareti bizim için çok önemli

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in perşembe günü yapacağı Türkiye ziyareti hakkında Alman hükümeti Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer açıklamalarda bulundu. Türkiye sadece NATO müttefiki olarak değil, birçok siyasi konuda muhatap olarak da önemli rol oynuyor. Bu Şansölye Merz'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ilk ziyaret. Esas olarak gerçekten bu ziyaret bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merz daha önce farklı platformalarda görüşmeler yaptı. Şimdi de bu diyalog sürdürülecek. İki ülke arasında özellikle dış politikada önemli bir dizi konu var. Bu bakımdan bu seyahate umutla bakıyoruz" dedi.