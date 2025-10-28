Artık çocuklarımızı gönderin

PKK, terörsüz Türkiye sürecinde, Türkiye'den Kuzey Irak'taki Kandil dağına çekilirken, 6 yıldır Diyarbakır'da evlat mücadelesi veren aileler, Kandil'e tarihi bir çağrı yaptı. Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, "PKK aldığı bu kararlardan sonra, artık çocuklarımızı evlerine göndermelidir. Anneler olarak evlatlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 10 yıldır kızının hasretini çektiğini belirten annelerden Fatma Akkuş da, sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, kızına kavuşmayı büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.

Bir oğlu şehit düşen, bir oğlu ise dağa götürülen Necibe Çiftçi de, "Artık terör bitti, silahlar sustu ve son olarak PKK Türkiye'den çekildi. Yeter artık, çocuklarımız bıraksınlar, hem benim oğluna hem de dağdaki tüm çocuklar ailesine kavuşsun" dedi. Baba Süleyman Aydın da, "Terörsüz Türkiye süreci en çok bizim gibi aileleri umutlandırdı. Atılan bu son adımdan sonra Kandil'den artık çocuklarımız geri istiyoruz. Çocuklarımızı alana kadar da bu mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİNİN KONUŞULDUĞU YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı. Kurtulmuş, "Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz. Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.