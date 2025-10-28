‘Bayrampaşa hak ettiği hizmete kavuşacak’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alınan ve 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından, başkanvekilliği için AK Parti ile CHP arasında süren yarış sonuçlandı. Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde kura çekimiyle CHP'nin adayı İbrahim Kahraman'ın başkanvekili seçilmesine AK Parti itiraz etmişti. İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı üzerine başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu. Belediye meclisinde başkanvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı değişmezken, CHP'nin adayı Recep Öztürk oldu. Yapılan 3 tur oylamada adaylar seçilecek yeterliliği sağlayamazken, dördüncü turda 37 oyun 19'unu alan Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildi. Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından göreve başlayan İbrahim Akın, "Hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya, AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız. 18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık" dedi. AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Yaptığımız itirazla irade gaspının önüne geçtik" diye konuştu.