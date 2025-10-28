‘İstanbul Senin’ soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı ve "dark web" üzerinden satışa çıkarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli dün adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 7'si tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Aralarında İBB iştiraki şirketlerin de yer aldığı 6 ayrı şirkette yöneticilik yapan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.