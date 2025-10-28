Karar emsal olsun

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında 20'si tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda dün görülmeye başlandı.

'YANAN TABLETE ÜZÜLMÜŞ'

Yangında 7 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, sanıklara, "Aşağılık lağım fareleri" diye bağırarak tepki gösterdi. Bazı mağdur yakınları da sanıklara "Katiller" diyerek bağırdı.

Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Ankara 11'inci İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, otelin sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin ortaklarından olan Emine Murtezaoğlu Ergül'le ilgili olarak, "Olay günü başka bir otelde beklerken Emine Hanım'ın torunu için birisine, 'Tableti ve giysileri yanmış çok üzülüyor' dediğini duyduk. Bunu söyleyenin cezası düşürülemez" dedi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de "Benim 8 canım gitti, 78 can gitti. Bu artık bundan sonra basit şekilde bu canların gitmemesi davasıdır" dedi.

Müşteki avukatları da sanıkların takdir indirimi uygulanmadan üst hadden cezalandırılmasını istedi, sanıklara 'olası kasıt'tan ek savunma hakkı verilmesi talebinde bulundu.

Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da içinde olduğu 32 sanık hakkında 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'CANLARIMIZI KATLETTİLER'

Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yargılamada karar aşamasına gelindiğini belirterek "Emsal bir karar olmasını bekliyoruz" dedi. Faciada hayatını kaybeden Nergis Yıldız'ın kardeşi, Kürşat Yıldız'ın da baldızı olan Figen Ergin, "Canlarımızı katlettiler, 78 canımızı yitirdik. Biz olası kasıtla yargılanmalarını istiyoruz" dedi. Bolu Baro Başkanı Sinan Barut da "Bütün savunmalar bittikten sonra karar çıkacaktır. Son celse olacağını umuyoruz" dedi.