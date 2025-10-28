Körfez temizlendi flamingolar döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 2.5 yıldır yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları, İzmit Körfezi'nde ekolojik canlanma ve biyoçeşitliliğin artmasına katkı sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Mayıs 2023'te başlatılan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi" kapsamında bugüne kadar 182 hektar alanda yaklaşık 1.6 milyon metreküp çamur temizlendi. Proje sayesinde deniz ekosisteminde oksijen seviyeleri yükselirken, uzun süredir görülmeyen balık türleri ve deniz canlıları geri dönmeye başladı. Bölgede kuş göçü için önemli bir durak olan İzmit Sulak Alanı da hareketlenirken, flamingoların ve diğer kuş türlerinin bölgeye dönüşü gözlemlendi.

BİYOÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin ulusal ve uluslararası çapta önemli bir rehabilitasyon çalışması olduğunu belirterek, "Denizin dibindeki çamur, ekosistemi yaşanamaz hale getiriyor. Yapılan temizlikle oksijen seviyesi yükseldi ve canlılar geri dönmeye başladı" dedi. Büyükakın, deniz çamuru temizliğinin Marmara Denizi'nin oksijenlenmesi açısından son derece değerli olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, çalışmalarla birlikte deniz mercanlarının ve midyelerin sayısının arttığını, yunus ve orkinosların bölgeye yeniden geldiğini ifade etti. Projenin, İzmit Körfezi'ni çocukların güvenle denize girebileceği, biyoçeşitliliği yüksek ve turizm açısından cazip bir noktaya dönüştüreceğini söyledi. AA