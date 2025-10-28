Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Altay Tankımız, Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Güler, "Dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olan ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz harekatlarda etkin roller üstlenen Türk tankçısı, Altay Tankı gibi kritik silah ve sistemlerin gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirecektir
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramankazan'da düzenlenen "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni"nde konuştu.
Güler, bugün şanlı ordunun gücüne güç katmak amacıyla sürdürülen projeler kapsamında yerli tank ve yeni nesil zırhlı araç üretim tesisinin açılışına, aynı zamanda seri üretimine başlanan yerli ve milli tank Altay'ın teslimine şahitlik etmenin gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.
Tesisin ve tankların Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Güler, "Bir asır önce ne yazık ki savunma sanayisi dışa bağımlı olan, bir tüfeği dahi dışarıdan ithal eden bir ülkeydik. İmkanların böylesine yetersiz olduğu bir ortamda bağımsızlığına olan tutkusu ve iman gücüyle istiklalini elde eden asil milletimiz, inanç ve adanmışlıkla çalışarak ülkemizin hak ettiği konuma gelmesi için elinden gelen gayreti göstermiştir." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Siz yapamazsınız, başaramazsınız" diyenlere rağmen aziz millete güvenerek ortaya koyduğu stratejik vizyon ve kararlı duruşun, bugün ulaşılan seviyede belirleyici olduğunu belirten Güler, "Çok şükür artık kendi güçlü savunma sanayisine sahip sayılı ülkelerden biri olarak dünyada gıpta ile takip edilen bir durumdayız. Savunma sanayimizin etkinlik ve gücü sayesinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada rol model olurken savunma ve güvenlik alanı başta olmak üzere diplomaside ve dış ticarette de etkisini artırmakta, başta dost ve kardeş Katar olmak üzere pek çok ülkeyle ikili işbirliğini üst düzeyde geliştirmektedir." diye konuştu.