Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Altay Tankımız, Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak!

"ALTAY KARA KUVVETLERİMİZİN MUHAREBE GÜCÜNÜ DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKARACAK"

Yaşar Güler, bölgede ve dünyada yaşanan hassas gelişmeler ile sahip olunan stratejik coğrafyanın, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle donatılmış güçlü ve etkin bir orduya sahip olmayı zorunlu kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde ulaştığımız mümtaz seviyeyi daha yukarılara taşımak için başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine yeni ve yüksek teknolojiye sahip ürünler dahil ediyor, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz. Büyük bir heyecan ve yoğun gayretlerle yürütülen bir rüyayı gerçeğe dönüştüren yerli ve milli Altay Tankı projemiz de bunlardan biridir. İhtiva ettiği yüksek ateş gücü, ciddi zırh koruması ve hareket kabiliyetleri ile tankların başta konvansiyonel harp olmak üzere asimetrik ve zorlu harekat ortamındaki vazgeçilmez rolü, bu projenin ordumuz ve savunma sanayimiz açısından ne kadar kıymetli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu yönüyle Altay Tankımız, Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak, aynı zamanda personelimizin güvenliğini de artıracaktır. Esasen dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma sahip olan ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz harekatlarda etkin roller üstlenen Türk tankçısı, Altay Tankı gibi kritik silah ve sistemlerin gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirecektir."