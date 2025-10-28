Şehit aileleri konuştu: Barışın kaybedeni olmaz

PKK'nın silah bırakması ve Türkiye topraklarından çekildiğini açıklaması şehit ailelerinin yüreğine su serpti. PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen Kayserili Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın emekli cezaevi müdürü babası Hüseyin Bayram PKK'nın çekilmesiyle ilgili; "Ülkemiz büyük bir beladan kurtuldu. PKK'nın fesih kararıyla birlikte akan kan durdu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Barışın kaybedeni olmaz. Teröre giden para artık bu milletin geleceğini inşa edecek" dedi. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de oğlunun mezarına gidip müjdeyi verdiğini söyledi. Anne Bülbül, "Devletimizin PKK ile ısrarlı mücadelesi sonucu hainler geri çekildi. Bu olay şehit annesi olarak yüreğime su serpti. Oğlumun mezarına gidip ona müjdeyi verdim. 'Yavrum Eren, devletimiz PKK'yı bitirdi, yerinde rahat uyu' dedim" ifadelerini kullandı.