SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!
SON DAKİKA… Meteoroloji’nin günlerdir uyardığı sağanak yağış etkisini artırdı. İzmir Bergama’da kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 137 kilogram yağış düşerken, sokaklar göle döndü, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ise alt yapı eksikliği nedeniyle CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı.
İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü. İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı. Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.
Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.