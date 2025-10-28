SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!

SON DAKİKA… Meteoroloji’nin günlerdir uyardığı sağanak yağış etkisini artırdı. İzmir Bergama’da kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 137 kilogram yağış düşerken, sokaklar göle döndü, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ise alt yapı eksikliği nedeniyle CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı.

SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!
AA

İzmir'in Bergama ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü. İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı. Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve aracı hasar alan vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.

SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Bazı vatandaşlar ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!

"HER TARAF ÇAMUR, BALÇIK ALTINDA"

Yağıştan en çok etkilenen mahallelerden Fatih Mahallesi'ndeki Ege Boyu Adalar Sitesi'nde birçok evi su bastı.

Sitenin yöneticisi Mehmet Değerli blokların arkasında bulunan su kanalının atıl durumda olduğunu, ıslah edilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) geçmişte başvuruda bulunduklarını söyledi.

SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!

REZALETİN TEK SORUMLUSU BELEDİYE VE İZSU!

Çalışmaların yerine getirilmemesinden dolayı su baskınlarının yaşandığını savunan Değerli, "Şu rezaletin tek sorumlusu Bergama Belediyesi ve İZSU. İnsanların evlerinde buzdolapları devrilmiş yerle bir olmuş. Her taraf çamur, balçık altında. Arabam da selden dolayı karşı kaldırıma taşınmış. Durum berbat. Zararlarımız var, karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Evini su basan Güngör Savaş da evinden köpeğini ve çantasını alarak dışarı çıktığını anlattı. Geceyi komşusunda geçirdiğini ifade eden Savaş, evinin çamur dolduğunu belirtti.

SON DAKİKA… İzmir Bergama’yı sel vurdu! Metrekareye 137 kilogram yağış düştü: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri Adıyaman'da yaşayan Adnan Topuzoğlu da depremden sonra Ankara'ya yerleştiğini, yakınlarını ziyaret için Bergama'da bulunduğunu anlattı. Yaşadığı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Topuzoğlu, "Akşam göz baka baka bunlara uğradık. 02.00'de ilgilileri aradık açmadılar. Depremde yakınlarımı ve 2 aracımı, burada da 2 aracımı kaybettim." diye konuştu.