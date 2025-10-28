SON DAKİKA... Manisa Valisi Vahdettin Özkan açıkladı: 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildi!
SON DAKİKA... Balıkesir Sındırgı'da dün akşam yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime bir gün ara verilmişti. Depremin hissedildiği Manisa'da ise 26 evde hafif hasar tespit edildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini belirtti.
Vali Özkan, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.
40 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.