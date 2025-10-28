Altay tankı TSK envanterine girdi! Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün: Altay bir mühendislik harikası!
Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yılda 96 Altay takının üretileceğini belirtti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Kendi ana muharebe tankını tasarladı, test etti ve üretime hazır hale getirdi. Bu başarı, yerli aklın, milli iradenin ve Türk mühendisinin eseridir" dedi.
Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yılda 96 Altay takının üretileceğini belirtti.
MİLLETİN AZİM VE KARARLILIKLA YAZDIĞI İRADE BEYANI…
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ALTAY ile Türkiye'nin özel sektör, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri, mühendis ve işçileriyle el ele vererek bir ilki başardığını, kendi ana muharebe tankını üretime hazır hale getirdiğini belirtti.
Görgün, ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu topraklarda yükselen her fabrikanın, savunma sanayisinde tam bağımsızlığa vurulan yeni bir mühür, üretilen her milli aracın, milletin azim ve kararlılıkla yazdığı irade beyanı olduğunu söyledi.
Haluk Görgün, açılışını gerçekleştirilen tesisin sadece ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın üretim hattı değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik gücüne, teknolojik derinliğine ve stratejik vizyonuna duyulan sarsılmaz inancın somut bir ifadesi olarak faaliyet göstereceğini vurguladı.
Başlangıçta bir hedef olan "yerli ve milli üretimin" bugün artık bir gerçek, standart, gurur vesilesi olduğuna işaret eden Görgün, "ALTAY Projesi, yalnızca bir platform değil, savunma sanayimizin kabiliyetlerini şekillendiren bir okuldur, bir vizyonun temelidir. Özel sektörümüz, vakıf şirketlerimiz, mühendislerimiz ve işçilerimiz el ele vererek, bu ülkenin tarihinde bir ilki başardı. Kendi ana muharebe tankını tasarladı, test etti ve üretime hazır hale getirdi. Bu başarı, yerli aklın, milli iradenin ve Türk mühendisinin eseridir." diye konuştu.