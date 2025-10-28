Altay tankı TSK envanterine girdi! Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün: Altay bir mühendislik harikası!

HEDEF TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "tam bağımsız savunma sanayi" hedefiyle şekillendirdiği vizyonun, bugün sadece bir hedef değil, bir sistematik yenilenmeye, kurumsallaşmış bir ekosisteme dönüştüğünü dile getiren Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir zamanlar savunma sanayisinde yurt dışından temin ettiğimiz alt sistemleri artık biz üretiyoruz. Hem de daha güçlü, daha dayanıklı, daha akıllı biçimde ve sadece kendimiz için değil, dünyaya ihraç edebileceğimiz sistemler ortaya koyuyoruz. Yürüttüğümüz yerlileştirme hamleleriyle, tanklarımızın kritik alt sistemlerinin yerli imkanlarla entegre edilebilmesi için büyük bir teknik ve insan kaynağı seferberliğini hayata geçirdik. ALTAY ile büyük kalibre silah üretim yeteneği, kompozit malzemelerle zırh sistemi üretim yeteneği gibi birçok alanda, daha önce elimizde olmayan yetenekler kazandık. Aynı zamanda ALTAY sayesinde teknolojik olarak tüm dünya ile yarışabilecek AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve Atış Kontrol Sistemi gibi ürünler ortaya çıkardık.