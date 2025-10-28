Türk ordusunun çelik süvarisi Altay bugün envantere giriyor

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.

YENİ NESİL SİSTEM

Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek. Altay tanklarının kullanım ve bakım eğitimleri için HAVELSAN tarafından 44 farklı tipte 94 eğitim aracı geliştiriliyor. Modernize edilen ve "Yeni Altay" adını alan tank, yeni nesil sistemlerle tam bir savaş makinesi haline geldi.

YERLİ VE MİLLİ ARAÇLAR İÇİN DEV ÜRETİM MERKEZİ 5 YILDA 250 ALTAY TANKI TESLİM EDİLECEK

Seri üretim programı kapsamında, 2025'te 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak. 2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

İSTİHBARAT SİSTEMLERİYLE ENTEGRE GÖREV YAPABİLİYOR

300'ü aşkın Türk mühendisinin emeğiyle geliştirilen Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yerli savunma sanayiinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.