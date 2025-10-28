Yeni sayfa açıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin yaptıkları açıklamada sürecin "barış yolunda tarihi bir dönemeç" olduğunu belirtti. Bakırhan, çekilmenin tamamlanmasıyla "yeni bir sayfa" açıldığını, artık çözümü dışarıda değil, ülke içinde, demokratik yollarla arama zamanının geldiğini vurguladı. Bu sürecin ikinci aşamasının hukuki ve siyasi adımlarla toplumsal barışın tesis edilmesi olduğunu söyleyen Bakırhan, Meclis'in bu süreçte aktif rol üstlenmesi, barışı kolaylaştıracak düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etti. Hatimoğulları ise çatışmaların sona erdiği bu dönemde kalıcı barışın ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi için yeni sorumluluklar doğduğunu söyledi.