2025 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından "Şairlerin Sultanı" unvanıyla 20. yüzyılda Türk edebiyatına damgasını vuran Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 12'ncisi düzenlenen ödüllerde, 8 ayrı dalda 9 isim ödüle layık görüldü. Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jürisi ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jürinin aldığı karar neticesinde 2025 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın