AK Partili Şebnem Bursalı İzmir için deprem tehlikesini rakamlarla anlattı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, vatandaşların tedirgin olmakta haklı olduğunu belirterek, kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

İzmir'de yaklaşık 906 bin yapı ve 2,5 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bu yapıların %88'i 1999 Deprem Yönetmeliği öncesinde inşa edildi ve yeterli yapı denetim sürecinden geçmedi.

"EN AZ YÜZDE 60'I SORUNLU YAPI"

Bursalı, İzmir'deki tehlikenin sanıldığından daha büyük olduğunu yine rakamlarla anlatmaya devam etti:

Bugün İzmir'in yapı stokunun %60'ı sorunlu veya dönüştürülmesi gereken durumda. Üstelik yaklaşık 330 bin bağımsız bölümün acilen yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor.

"15 YILDA ANCAK 1150 BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPABİLDİLER"

Bursalı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümde oldukça yavaş olduğunu da yine rakamlar üzerinden gözler önüne serdi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı şehir hedefiyle yerinde dönüşüm için 6 proje alanı belirledi: Çiğli Güzeltepe, Konak Ege ve Ballıkuyu, Karabağlar Uzundere, Karşıyaka Örnekköy ve Gaziemir Aktepe-Emrez mahalleleri. Ancak bu alanlarda planlanan 31 bin bağımsız bölümden sadece 1.150'si 15 yılda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilebildi.

"TOKİ'NİN DÖNÜŞÜMÜNÜ DE CHP'Lİ BELEDİYE İTİRAZLARIYLA ENGELLEDİ"

"TOKİ ise İzmir'in farklı bölgelerinde yerinde dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle bu sürece destek olmak istedi" diyen Bursalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak CHP'li belediyelerin konuyu yargıya taşımasınedeniyle bu projelerin birçoğu akamete uğradı. Bazı projeler bitmiş olmasına rağmen vatandaşlara teslim edilemedi. Deprem riski yüksek bir kentte bu anlayış kabul edilemez.

"BALIKESİR'DEKİ DEPREM UYARI NİTELİĞİNDEDİR"

Bursalı, son depremi hatırlatarak yapı stokunda dönüşümün elzem olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

Balıkesir'de yaşanan son deprem, İzmir için bir kez daha uyarı niteliğindedir. En önemli hazırlık, yapı stokunun dönüştürülmesidir.

Ancak CHP'li belediyeler bu konuda anlamsız bir direnç göstermekte; ne yapıyorlar, ne de yapılmasına izin veriyorlar!

Ben bu vesileyle 30 Ekim 2020 İzmir Depreminin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı diliyorum. Diliyorum ki ne İzmir'imiz ne herhangi bir şehrimiz bu afetleri ve böyle büyük acıları bir daha yaşamaz.