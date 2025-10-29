Altay gururu

Başkan Erdoğan, Ankara Kahramankazan'da "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni"nde konuştu: Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Altay ile tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Artık yalnızca takip eden değil, takip edilen bir devletiz.

DÜNYA GIPTAYLA BİZİ İZLİYOR: Kelle koltukta bir mücadeleyle 23 yılda dünyanın gıptayla baktığı savunma ekosistemini inşa ettik. Önümüze çıkan bizi sadece yavaşlatır ama menzile ulaşmamıza asla mâni olamaz. Ya bir yol bulur ya bir yol açar hedeflediğimiz yere ulaşırız.

YENİ DÜZEN KURTLAR SOFRASI: Yeni bir jeopolitik denklem kuruluyor. Uluslararası sistem artık kabuk değiştiriyor. Her alanda güçlü ve caydırıcı olmanız gerekiyor. Aksi takdirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz.

ÜRETİM HİKÂYESI 2004'TE BAŞLADI

ADINI Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan Altay tankı, Türkiye'nin savunma sanayii alanında yer alan en önemli projelerinden biri.

İşte Altay tankının kronolojik öyküsü:

1996-1999:

Ambargolar sonrası yurtiçinde ana muharebe tankı geliştirilmesi ve üretilmesi kararı alındı ve projeye dönüştürüldü.

2000:

Genelkurmay Başkanlığı talebi ile yabancı menşeli bir tankın yurtiçinde üretimine yönelik ihale başlatıldı. Şirketlerin Türkiye'ye getirdiği tanklar 2 yıl süre ile test edildi.

2004:

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın talebi ile 3 Türk şirketi BOF A.Ş.'yi kurdu ve Türkiye'de özgün bir Ana Muharebe Tankının üretilebilirliği konusunda fizibilite raporu hazırlandı.

2007:

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ALTAY Tankı Dönem I – Tasarım ve Prototip Üretimi ihalesi yapıldı.

2017:

ALTAY Tankı prototipleri testlerini tamamlayarak Savunma Sanayii Başkanlığı'na teslim edildi.

2018:

ALTAY Tankı Dönem II - Seri Üretim ihalesi yapıldı ve ihaleyi BMC kazandı.

2023:

BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve yerlileştirilen sistemleriyle "YENİ ALTAY" Ana Muharebe Tankı seri üretim testleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

● Lazer Güdümlü Tank Topu Atabilme Yeteneği

● 360 Derece Dönebilen Bağımsız Komutan Periskobu

● Avcı-Vurucu Yeteneği

● Hassas Optik Stabilizasyon

● Otomatik Hedef Takibi

● TV/Termal Görüş ve Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği (Komutan ve Nişancı İçin Ayrı Ayrı)

● Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi

● Yerli ve Milli Zırh Sistemi ve Balistik Koruma Tasarımı

● Etkili menzili 3000 metre

YARDIMCI SİLAH SİSTEMİ PMT-76/57T MAKİNELİ TÜFEK KALİBRE: 7.62 MMX 51NATO İLK HIZ: 840 M/SN BESLEME: M13 MAYONLU, SOLDAN ATIM HIZI: AYARLANABİLİR 600-950 ATIM/DK NAMLU ÖMRÜ: 22000 ATIM (SOĞUK DÖVME) DAĞILIM: 6 MOA-10'LU SERİ ATIŞ AĞIRLIK 12 KG

YERLİ MOTOR YOLDA

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Tesisimiz aylık 8 Altay, 10 Altuğ araç üretim kapasitesine sahip. BMC Power da Altay tankı için motor üretecek. Önümüzdeki yıl sonundan itibaren BMC Power tarafından üretilen yeni güç grubuyla seri üretim yapabileceğiz.

ORDUYA GÜÇ KATACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: İhtiva ettiği yüksek ateş gücü, zırh koruması ve hareket kabiliyetleri ile Altay TSK'ya güç katacak. Öte yandan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali el-Sani de törene katıldı.

800 MÜHENDİS ÇALIŞTI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: 800 mühendis, 1250 işçi ve 90 alt yükleniciden oluşan dev bir ekip, 17.5 milyon mühendislik saati, 35 bin kilometrelik testler ve 3 bin 700 atışla Yeni ALTAY'ı hazırladı. ALTAY'ımız bir mühendislik harikasıdır.

ANA SİLAH SİSTEMİ 120 MM 55 KALİBRE YİVSİZ-SETSİZ TİP NAMLU BOYU 6600 MM NAMLU ÇAPI 120 MM ATIM HIZI 6 ATIM/DK

3 TANK TESLİM EDİLDİ

Toplam 85 Altay tankı üretilmesi planlandı. Dün 3 tank teslim edildi. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de 30 Altay'ın teslim edilmesi hedefleniyor.

TOGG SÜRPRİZİ

Altay tanklarının TSK'ya teslimatı törenine katılan Erdoğan, 840 bin metrekarelik BMC tesislerini Cumhurbaşkanlığı forslu özel üretim Togg ile gezdi.