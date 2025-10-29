Balıkesir’de deprem fırtınası

Balıkesir Sındırgı, 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yine aynı büyüklükteki bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, önceki gün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5.99 kilometre olarak saptadı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar geceyi dışarıda, araba ve çadırlarda geçirdi. Artçı sarsıntılar da sürüyor. Dün saat 08.44'te 4.6 büyüklüğünde, 10.54'te 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

SİMAV FAYINA DİKKAT

Bölgedeki sarsıntıları yakından takip eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin "tetikleyici" bir kırılma olduğunu ve Sındırgı için daha büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini söyledi. Üşümezsoy, "Sındırgı ve çevresindeki iki ana fay hattı kırıldı, burada artçı olarak en fazla 4.9 beklenebilir. Yani dolayısıyla uzun süre burada deprem beklemiyoruz. Ancak geriye sadece Simav kaldı, Simav'daki fay henüz kırılmadı" dedi.

BÖLGEYE 25 MİLYON TL DESTEK YAPILDI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, depremde can kaybı olmadığını, yaralanan 26 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bölgede 507 çağrı alındığını, 12 artçı depremin yaşandığını belirten Yerlikaya, 100 yaşam konteyneri hazırlandığını, 25 milyon lira ödenek gönderildiğini bildirdi.

MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ

JEOLOJİ yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu deprem Sındırgı fayı kollarından birinde meydana geldi, olası Marmara depremini tetiklemez. Yüzeyde görünen bir fay değil. Büyük olasılıkla yer altında mevcut. Ege Bölgesi özellikle dünyanın en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi. Önemli olan depreme hazır olmak" dedi.