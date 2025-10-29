Büyük trajedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ'ta yaşanan ekonomik kriz trajik bir boyut kazandı. Şirketin yaklaşık üç aydır çalışanlarına maaş ödeyemediği, son beş ayda 2 binden fazla personelin işten çıkarıldığı, halen görevde olan 350'ye yakın çalışanın ise iki aydır maaş alamadığı ortaya çıktı. İddialara göre aylardır maaşını alamayan ve ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nun talimatıyla işten çıkarılan işçi Sadık Güneş, geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi. Olay sonrası açıklama yapan AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, "ABB iştiraki PORTAŞ'ta bir mesai arkadaşımız aylardır maaşını alamadı, sonrasında işten çıkarıldı ve geçim sıkıntısına dayanamayarak yaşamına son verdi. Bu nasıl sosyal belediyecilik? Bu vebalin altından nasıl kalkacaksınız?" dedi. Sadık Güneş'in eski mesai arkadaşı Ahmet Bektaş ise sosyal medyada, yaşanan mağduriyeti dile getirerek, "Çok ah alındı" ifadelerini kullandı. Bektaş'ın sözleri, yalnızca bir işçinin değil, aylardır maaş bekleyen ve işten çıkarılan binlerce PORTAŞ çalışanının sesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve PORTAŞ yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.