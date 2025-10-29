CHP’nin flamaları dalga konusu oldu! Kayseri’nin ismini yanlış yazdılar: AK Parti’den tepki geldi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. CHP'nin Kayseri'de gerçekleştirdiği fener alayındaki flamalar ise tepkiye neden oldu.

"KAYSERİ" YERİNE "KAYERİ" YAZILDI

Atatürk'ün partisi olduğunu her platformda dile getiren CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki fener alayında flamalarına Kayseri bile yazamadı. Kayseri yerine Kayeri yazılı flamalar özensizlik nedeniyle büyük tepki çekti.