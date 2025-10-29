CHP’nin flamaları dalga konusu oldu! Kayseri’nin ismini yanlış yazdılar: AK Parti’den tepki geldi
CHP’nin Kayseri’deki 29 Ekim alayında bastırdığı flamalarda Kayseri yerine Kayeri yazması tepki çekti. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “Kayseri’yi ‘Kayeri’ yapanlar, Cumhuriyet’in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olmayı başarıyor.” sözleriyle CHP il yönetimini eleştirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. CHP'nin Kayseri'de gerçekleştirdiği fener alayındaki flamalar ise tepkiye neden oldu.
"KAYSERİ" YERİNE "KAYERİ" YAZILDI
Atatürk'ün partisi olduğunu her platformda dile getiren CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki fener alayında flamalarına Kayseri bile yazamadı. Kayseri yerine Kayeri yazılı flamalar özensizlik nedeniyle büyük tepki çekti.
BÖHÜRLER: YİNE ÖZENSİZLİĞİN SİMGESİ OLMAYI BAŞARDILAR
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan flamalarda kentin isminin yazılışına bile dikkat edilmemesine sert tepki gösterdi.
Böhürler, "Kayseri'yi 'Kayeri' yapanlar, Cumhuriyet'in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olmayı başarıyor. Slogan ezberlemek kolay, ama sorumluluk almak zor. " dedi.
