Elazığlı Nazife nine, Cumhuriyet ile aynı yaşta

Elazığ'da hayatını sürdüren 102 yaşındaki Nazife Gül, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt. Malatya'da 1 Mart 1923'te dünyaya gelen Gül'ün oturduğu ev Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördü. Gül, depremin ardından oğlu ve gelini ile Elazığ'a giderek devletin sağladığı kira desteğiyle Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde yaşamını sürdürmeye başladı. 7 çocuğu ve 20 torunu bulunan Gül, zamanını evde dinlenerek ve örgü örerek geçiriyor. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve beraberindeki kurum personeli, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla üzerinde "Cumhuriyet'imiz ve Nazife teyzemiz 102 yaşında" yazılı pasta ile Gül'ü evinde ziyaret etti. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Nazife nine, "Bayramlar çok güzel olurdu, askerleri izler alkışlardık, eğlenirdik, marşlar söylerdik. Vatanımızı çok seviyoruz. Askerlerimizi Allah esirgesin, vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi.