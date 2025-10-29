Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasının ikinci gününde, taraflar esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Yangında gelini Kübra ve 9 yaşındaki torunu Alya'yı kaybeden Ahmet Altın, kısasa kısas olması gerektiğini söyleyerek, "Benim ciğerim yanıyor. Bizim evlatlarımız bir defa öldü, biz her gün ölüyoruz" dedi. Eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın ise "Ben her sabah kahvemi mezarlıkta içiyorum. Bu acıyı hiçbir psikolog taşıyamıyor. O gece biz dumanların içinde boğulurken kimse bize el uzatmadı. Ben 10 metreden aşağı kendimi bırakırken eşim ve kızımın aşağıda olduklarını düşündüm. Otelden çıktığımda yapayalnız kaldım. Siz bizi diri diri yaktınız" dedi.