MHP Genel lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.
MHP lideri Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.
Başkan Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.