MHP Genel lideri Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

MHP lideri Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.