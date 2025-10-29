MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına diriliş ruhuyla ulaştık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. 102'nci yıldönümünü büyük bir kıvanç ve bahtiyarlıkla kutladığını ifade eden Bahçeli şunları kaydetti:

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı geride kalmış, ikinci yüzyılının ikinci yılına hayranlık uyandıran diriliş ruhuyla ve yüksek hedeflerin refakatiyle ulaşılmıştır. Önümüzde perde perde açılan Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın canlı, cüretkâr ve cesaret dolu umutları bulunmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ

Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır. Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet'in kurucu ruhunun, kuruluş felsefesinin, Milli Mücadele yıllarında çekilen ıstırap ve çilelerden doğan milli zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi, Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir.

Cumhuriyet, cumhurla geleceğe uzanacak, istiklal ve istikbal haklarımız hiçbir muhasım ve mütehakkim tertiple zedelenemeyecektir.