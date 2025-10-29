Son Dakika | İBB vurguncularının sığınağı İngiltere: Akılalmaz yöntemin detaylarına SABAH ulaştı!
Son dakika haberi! İBB yolsuzluk soruşturmasının firari isimleri, 19 Mart 2024'te yapılan operasyon öncesi suç örgütünün tepe yöneticilerinden aldıkları talimatla yurtdışına kaçtı. Akılalmaz yöntemin detaylarına SABAH ulaştı...
Reklam ihaleleri üzerinden yapılan vurgunun en önemli isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un yönlendirmesiyle operasyondan önce karayolu ile yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Yolsuzluk örgütünün para kasalarından biri olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü de Emrah Bağdatlı gibi aynı yolu izleyerek yurtdışına firar etti. Firari bir diğer isim Emrah Bağdatlı'nın reklam şirketinden ortağı Merthan Açıl ise İngiltere'de çalışma izni ile ikamet ediyordu.
PARALAR LONDRA'YA AKTI
Yurtdışında kaçak olarak bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun, İbrahim Bülbüllü ile birlikte İBB'ye ait hafriyat alanlarından yolsuzlukla elde ettiği yaklaşık 1 milyar 250 milyon doları özel uçaklarla İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıdığı ifade edildi.