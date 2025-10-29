Son Dakika | İBB vurguncularının sığınağı İngiltere: Akılalmaz yöntemin detaylarına SABAH ulaştı!

Türkiye, söz konusu dört ismin yakalanması için Kırmızı Bülten çıkardı. Ancak operasyonun ardından 7 ay geçmiş olmasına rağmen firarilerin yakalanmasına ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı. İngiltere'de servet içinde yaşadıkları belirtilen isimlerden biri de Merthan Açıl oldu. Hull kentinden bir şirkette çalışarak oturum izni alan Merthan Açıl'ın şirketle olan ilişiği, İBB operasyonunun ardından kesildi. Ancak SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Merthan Açıl'ın kendi adına "Crea Dıgıtal" isimli paravan bir şirket kurduğu, bu şirket üzerinden yasa dışı işlemler beyan edip İngiliz hükümetini yanıltarak vizesini yenilediği, diğer isimlerin de aynı yöntemi uyguladıkları öğrenildi. Merthan Açıl'ın İngiltere'nin Swanland kentinde 1 milyon pound (55 milyon TL) bedelle bir ev satın aldığı da belirlenirken, İngiltere'de firari olarak bulunan dört ismin de birlikte hareket ettikleri tespit edildi.