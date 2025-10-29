Türkiye güç dengelerini değiştirecek

Türkiye ile İngiltere arasında önceki gün imzalanan Eurofighter anlaşması dünya basınında geniş yer buldu. Avrupa basını, anlaşmanın NATO'nun hava savunmasını güçlendireceğini belirtti. Yunanistan haber sitesi "in.gr", "Türkiye yeni bir jeopolitik gerçeklikte kendi rolünün ne kadar güçlendiğini gösteren büyük bir diplomatik zaferi de elde etmiş oluyor" değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in Maariv gazetesi, "Türkiye'nin bölgede güç dengesini değiştirebilecek dev anlaşması" başlığını attı. İsrail merkezli Mako gazetesi "Eurofighter anlaşması, Ankara'yı Batı'ya yaklaştırırken bölgesel dengeleri değiştirebilir" yorumunda bulundu.

TÜRK PILOTLAR EĞITIM ALACAK

Umman'ın envanterindeki 12 Typhoon uçağının tamamı için ön görüşme yapıldı. Umman'dan gelecek uçakların "Tranche 4" standardına modernize edilerek alınması yönünde beklenti mevcut. Öte yandan pilotaj eğitimleri hususu süreçteki en kritik aşamalardan biri olacak. Bu konuda İngiltere ve Katar'la görüşmeler sürüyor. Halihazırda F-16 kullanan pilotlar Eurofighter için eğitim alacak. Türk pilotlarının dünyaca ünlü kabiliyetleri düşünüldüğünde sürecin çok uzun olmayacağı kaydediliyor.

TSK'NIN ÖNCELIĞI KAAN VE HÜRJET

Ankara, TSK'nın kullanımına sunmak üzere yerli üretim savunma ürünlerinin bir an önce envantere alınması için de düğmeye bastı. Türk Hava Kuvvetleri, 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN ile eğitim ve muharip olarak kullanılacak HÜRJET'le Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için yüksek motivasyonunu koruyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve heyetinin KAAN'ı çok beğendiği öğrenildi.

200 KM MENZİLLİ 'METEOR'LA DONATILACAK

Başkan Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, önceki akşam Eurofighter Typhoon uçakları için tarihi anlaşma imzaladı. Türkiye'nin Typhoon filosu, 200 km menzilli Meteor hava-hava füzesi de dâhil olmak üzere kapsamlı bir silah paketiyle donatılacak.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN

SABAH'ın edindiği bilgilere göre Eurofighter tedarikinde planlama şu şekilde: 20 son teknoloji uçak İngiltere'den gelecek. Bu uçakların Türkiye'ye tesliminin 2029-2030'da yapılması bekleniyor. Katar'ın envanterinde 24 Eurofighter var, ilk etapta 12'sinin Türkiye'ye satılması üzerinde duruldu. İlerleyen süreçte bu sayı artabilir. Katar'ın elindeki uçaklar Eurofighter Typhoon Tranche 3A ve Katar'a teslimatlarına 2022'de başlandı. Yani uçaklar 3 yıldır Katar'da ve iyi durumda. Katar'dan ilk teslimat 2026'da olabilir. Türkiye'nin ABD menşei dışında ilk uçak tedariki olacak Eurofighter'ların, ilk olarak Katar'dan önümüzdeki yıl gelebileceği değerlendiriliyor. Katar'ın büyüklüğü düşünüldüğünde Eurofighter'ların Türkiye'ye satışı ülke için problem yaratmayacak.