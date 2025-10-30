29 Ekim’de onur ve gurur

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıldönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de resmi geçit törenleri düzenlendi.

İstanbul'daki geçit törenine Togg otomobiller de katıldı. Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünde öğrenciler ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankartlarla tur atarak yürekleri hoplattı. Kırklareli'nde dağcılar kaya tırmanışında Türk bayrağı açtı.

İzmir Çeşme'de dalgıç polisler, gemi batığında Türk bayrağı açtı. Van'da, Kayseri'de Konya'da folklor gösterileri, polis ve askerin yürüyüşleri büyük alkış aldı.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yapılan kutlamalarda liseli öğrenciler horon gösterisi sundu. Dağcılar Gaziantep'te Amanos, Erzurum'da Palandöken'in zirvesine çıkıp Türk bayrağı açarak 29 Ekim coşkusu yaşadı.

GÖKTÜRK, UZAYDAN BAYRAĞIMIZI GÖRÜNTÜLEDİ

Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen dev ay yıldızlı Türk bayrağı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi.

Milli gözlem uydusu Göktürk-1'in kamerasına yansıyan görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında paylaşıldı. Bakanlık görüntülere "Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız" mesajını ekledi.

Ali ALTUNTAŞ - Tolga YANIK –Mustafa Bakırhan- Kaan ATALAY –Hüseyin KAÇAR- Ceyhan TORLAK- Özgür ÖZDEMİR - Dilara FIRAT – Mehmet YILDIRIM – Mehmet AL – Erkan KÖSE –Yaser ÇAPAROĞLU- Hakan GÖKKAYA - Recep ÇİRİK- Mehmet BONCUKFaruk KÜÇÜK- Volkan KARABAĞ - Cansu KILINÇ- Bülent MAVZER- Ziya RAMOĞLU- Murat KARAMAN- Hasan ÇAKMAK- Uğur YİĞİT