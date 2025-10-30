400 bin TL rüşvet ile suçüstü yapıldı, CHP’li meclis üyesi gözaltında!

YOL AÇMAK İÇİN 1 MİLYON RÜŞVET İSTEMİŞ

Nakit parayla suçüstü yapılan CHP'li Meclis Üyesi Atare, iddiaya göre Mumcular bölgesinde yol açmak için 1 milyon TL talep ettiği ve aldığı 400 bin TL'lik rüşvetle, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.