400 bin TL rüşvet ile suçüstü yapıldı, CHP’li meclis üyesi gözaltında!
Bodrum Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Niyazi Atare, iddiaya göre Mumcular bölgesinde yol açılması için 1 milyon lira rüşvet talep etti. Atare, paranın 400 bin liralık kısmını aldığı sırada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Bodrum Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare, 28 Ekim'de sağlık sorunları nedeniyle belediyedeki koordinatörlük görevinden istifa etmişti. CHP'li Atare'nin istifasının ardından sıcak gelişme yaşandı.
Niyazi Atare, rüşvet iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
YOL AÇMAK İÇİN 1 MİLYON RÜŞVET İSTEMİŞ
Nakit parayla suçüstü yapılan CHP'li Meclis Üyesi Atare, iddiaya göre Mumcular bölgesinde yol açmak için 1 milyon TL talep ettiği ve aldığı 400 bin TL'lik rüşvetle, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.