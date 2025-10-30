5 bin konutla yaralar sarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, hayatını kaybeden 117 kişi anısına 5. yılında anılıyor. Ege Denizi'nde saat 14.51'de, 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü. Sığacık Mahallesi'nde küçük çaplı tsunamiye yol açan sarsıntının etkisi, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de hissedildi. Alüvyon zemin üzerine inşa edilen bazı binalarda büyük yıkım yaşandı. Deprem sonrası 7 bini aşkın görevli, polis, itfaiye, AFAD, AKUT ve sivil toplum kuruluşları enkazlarda gece gündüz çalıştı. Bayraklı'daki yıkılan binalardan 107 kişi sağ çıkarılırken, 117 kişi hayatını kaybetti.

9 BİN YAPI ETKİLENDİ

Enkazdan çıkarılan çocuklar, deprem sonrası umudun simgesi oldu. Sığacık'taki tsunamide ise sahil ve marina bölgelerinde ciddi zarar oluştu, bir kişi yaşamını yitirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte 9 bin 79 yapı depremden etkilendi. TOKİ'nin inşa ettiği konut projeleriyle 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri depremzedelere teslim edildi. Depremde ihmali bulunan müteahhit, yapı denetim şirketi yetkilileri ve fenni mesuller yargılandı. Yargı süreçlerinde bazı sanıklar hapis cezasına çarptırıldı, bazı davalar ise devam ediyor. Depremin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen kaybedilen canların acısı sürerken, enkazdan kurtarılanlar ve yeniden inşa edilen kent, hem trajediyi hem de dayanışmayı hatırlatıyor.