Atatürk Uluslararası Barış Ödülü BM Genel Sekreteri Guterres’e

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne BM Genel Sekreteri Guterres layık görüldü. Guterres, BM sisteminin daha etkili, şeffaf ve hesap verebilir olmasını savunuyor. Guterres, Gazze krizi bağlamında sık sık "insanlık sınavı" diyerek uyarılarda bulundu, sivil kayıplara dikkat çekti ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması ile esir değişimi ve sivillerin korunması konularında güçlü taleplerde bulundu. Türkiye ile ilişkilerinde ise, Ankara'yı bölgesel barış süreçlerinde kilit aktör olarak nitelendiren Genel Sekreter; Türkiye'nin çok taraflı diplomasideki rolünü sık sık vurguluyor. Guterres uluslararası krizlerin çözümünde Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasında iş birliğinin önemini sıkça dile getiriyor.

Bilim ve Kültür alanında Süleyman Seyfi Öğün: Siyaset bilimci ve yazar, Siyasi düşünceler, siyaset felsefesi, siyaset bilimi alanlarında çalışmaktadır.

Resim alanında Yalçın Gökçebağ: Anadolu'yu düşünerek resim yapmaya başlayan Gökçebağ, saf doğa ve insan ilişkisini güçlü bir anlatımla ortaya koyan, şiirsel bir resim dili geliştiren sanatçılar arasında yer almaktadır.

Müzik alanında Yalçın Tura: Çağdaş Türk müziğinin en önemli bestecilerinden birisidir. Bestelediği film müzikleri ile tanınır. Aşk-ı Memnû, Keşanlı Ali Destanı, Yılanların Öcü, Toprak Ana, Taşbebek, Umutsuzlar gibi Türk sinema klasiklerinin müziklerini bestelemiştir.

Arkeoloji alanında Fahri Işık: Türk arkeolog, akademisyen. Patara'da 1987 yılında başlayan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına öncülük etti. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümlerinin kuruluşunda rol aldı.

Fotoğraf alanında Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı Foto muhabiri Ali Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.