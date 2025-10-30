Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
