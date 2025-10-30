Balonlar Beştepe’de

Ankara'da 29 Ekim kutlamaları kapsamında Kapadokya'dan getirilen 16 sıcak hava balonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri yaptı. Hava muhalefeti nedeniyle havalanamayan balonlar, Külliye etrafında renkli görüntüler verdi. Öte yandan devlet erkanı da 29 Ekim mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz" ifadelerini kullanırken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da demokrasinin standartlarını yükseltme azmimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.