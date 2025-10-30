Beyoğlu'nda ilginç olay! Kadının boynuna tasma takıp sokaklarda gezdirdi: İki kişi tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Bir şahıs, boynuna tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler sonrası polis ekipleri, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B.(57) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi.